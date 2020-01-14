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Genial daneben - Das Quiz

Ralph Caspers & Janine Kunze

SAT.1Folge vom 14.01.2020
Ralph Caspers & Janine Kunze

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 14.01.2020: Ralph Caspers & Janine Kunze

43 Min.Folge vom 14.01.2020

Die "Genial daneben"-Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Janine Kunze und Ralph Caspers. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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