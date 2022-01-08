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Genial daneben - Das Quiz

Anett Möller & Nilz Bokelberg

SAT.1Staffel 3Folge 40vom 08.01.2022
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Genial daneben - Das Quiz

Folge 40: Anett Möller & Nilz Bokelberg

43 Min.Folge vom 08.01.2022

Die "Genial daneben"-Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Anett Möller und Nilz Bokelberg. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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