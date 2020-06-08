Torsten Sträter & Matthias MatschkeJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 10: Torsten Sträter & Matthias Matschke
43 Min.Folge vom 08.06.2020Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große 60er Special - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Zusammen mit Torsten Sträter und Matthias Matschke stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen aus den wilden Sechzigern. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1