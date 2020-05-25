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Genial daneben - Das Quiz

Ingo Appelt & Larissa Rieß

SAT.1Staffel 4Folge 12vom 25.05.2020
Ingo Appelt & Larissa Rieß

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Genial daneben - Das Quiz

Folge 12: Ingo Appelt & Larissa Rieß

43 Min.Folge vom 25.05.2020Ab 6

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Hella von Sinnen, Wigald Boning, Ingo Appelt und Larissa Rieß. Gelingt es den Teams die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.

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