Lisa Feller & Torsten SträterJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 14.08.2020: Lisa Feller & Torsten Sträter
43 Min.Folge vom 14.08.2020Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Hella von Sinnen, Wigald Boning, Lisa Feller und Torsten Sträter. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 2-4: SAT.1