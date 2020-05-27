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Genial daneben - Das Quiz

Jenny Elvers & Janin Ullmann

SAT.1Staffel 4Folge 15vom 27.05.2020
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Genial daneben - Das Quiz

Folge 15: Jenny Elvers & Janin Ullmann

43 Min.Folge vom 27.05.2020Ab 6

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Hella von Sinnen, Wigald Boning, Jenny Elvers und Janin Ullmann. Gelingt es den Teams die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.

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