Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 16.06.2020: Laura Karasek & Özcan Cosar
43 Min.Folge vom 16.06.2020
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Ruth Moschner, Wigald Boning, Laura Karasek und Özcan Cosar. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.
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Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 1-4: SAT.1