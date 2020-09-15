Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 12vom 15.09.2020
43 Min.Folge vom 15.09.2020

Bei "Genial oder Daneben?" gilt es, die richtige Antwort auf skurrile Fragen zu finden. Hugo Egon Balder stellt einem symphatischen Kandidatenpaar sechs Fragen, für jede richtige Antwort erhält es 500 Euro. In unterhaltsamen Spekulationen unterstützen Hella von Sinnen, Wigald Boning, Lisa Feller und Alexander Held das Kandidatenpaar in seiner Entscheidungsfindung.

