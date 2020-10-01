Genial oder Daneben?
Folge 24: Sasha & Zietlow
43 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 12
Bei "Genial oder Daneben?" gilt es, die richtige Antwort auf skurrile Fragen zu finden. Hugo Egon Balder stellt einem symphatischen Kandidatenpaar sechs Fragen, für jede richtige Antwort erhält es 500 Euro. In unterhaltsamen Spekulationen unterstützen Hella von Sinnen, Wigald Boning, Sasha und Sonja Zietlow das Kandidatenpaar in seiner Entscheidungsfindung. Im spannenden Finalspiel "Mehr oder weniger" kann der bis dahin erspielte Gewinn sogar verdoppelt werden. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Genial oder Daneben?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1