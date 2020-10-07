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Genial oder Daneben?

M. Reinl & Zietlow

SAT.1Staffel 1Folge 28vom 07.10.2020
M. Reinl & Zietlow

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Genial oder Daneben?

Folge 28: M. Reinl & Zietlow

43 Min.Folge vom 07.10.2020

Bei "Genial oder Daneben?" gilt es, die richtige Antwort auf skurrile Fragen zu finden. Hugo Egon Balder stellt einem symphatischen Kandidatenpaar sechs Fragen, für jede richtige Antwort erhält es 500 Euro. In unterhaltsamen Spekulationen unterstützen Hella von Sinnen, Wigald Boning, Martin Reinl und Sonja Zietlow das Kandidatenpaar in seiner Entscheidungsfindung. Im spannenden Finalspiel "Mehr oder weniger" kann der bis dahin erspielte Gewinn sogar verdoppelt werden. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

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