SAT.1Staffel 1Folge 29vom 08.10.2020
Folge 29: Davis & Edvardsson

43 Min.Folge vom 08.10.2020

Bei "Genial oder Daneben?" gilt es, die richtige Antwort auf skurrile Fragen zu finden. Hugo Egon Balder stellt einem symphatischen Kandidatenpaar sechs Fragen, für jede richtige Antwort erhält es 500 Euro. In unterhaltsamen Spekulationen unterstützen Hella von Sinnen, Wigald Boning, Dave Davis und Isabel Edvardsson das Kandidatenpaar in seiner Entscheidungsfindung. Im spannenden Finalspiel "Mehr oder weniger" kann der bis dahin erspielte Gewinn sogar verdoppelt werden. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

