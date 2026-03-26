Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525? (1/3): Breaking NewsJetzt kostenlos streamen
Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?
Folge 1: Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525? (1/3): Breaking News
39 Min.Folge vom 26.03.2026
Ein Absturz erschütterte die Welt: Die Wahrheit hinter Flug 9525 sorgte für fassungsloses Schweigen. Der Germanwings-Flug 9525 startet am 24. März 2015 in Barcelona Richtung Düsseldorf, an Bord auch eine Schulklasse. Kurz nach dem Start zerschellte der Airbus in den französischen Alpen, alle 150 Menschen starben. Die Nachricht löste weltweit Entsetzen aus. Während Angehörige um Antworten suchten, erklärte die französische Sicherheitsbehörde bei einer Pressekonferenz, Co-Pilot Andreas Lubitz habe den Absturz absichtlich herbeigeführt. Regie: Nils Bökamp, Thomas Rogers Bildquelle: ORF/One Gate/Sky/The Thursday Company/
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