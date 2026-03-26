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Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?

Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525? (3/3): Offene Fragen

ORF2Staffel 1Folge 3vom 26.03.2026
Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525? (3/3): Offene Fragen

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Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?

Folge 3: Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525? (3/3): Offene Fragen

37 Min.Folge vom 26.03.2026

Zehn Jahre nach dem verheerenden Unglück lädt Familie Lubitz zu einer Pressekonferenz. Experten weisen auf offene Fragen und Unstimmigkeiten bei den Ermittlungen der Ursache des Absturzes hin. Die plötzliche Änderung der Flughöhe könnte durch einen technischen Defekt erklärt werden. Auch die Eingabe des Codes zur Öffnung der Cockpit-Tür erwies sich schon früher als fehlerhaft. Indizien, die die Ursachen der Flugzeugskatastrophe relativieren. Regie: Nils Bökamp, Thomas Rogers Bildquelle: ORF/One Gate/Sky/The Thursday Company

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