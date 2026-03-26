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Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?

Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525? (2/3): Das Monster?

ORF2Staffel 1Folge 2vom 26.03.2026
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Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?

Folge 2: Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525? (2/3): Das Monster?

42 Min.Folge vom 26.03.2026

Die Nachricht, Co-Pilot Andreas Lubitz habe den Airbus absichtlich abstürzen lassen, schockiert die Öffentlichkeit, Warum hat er 149 Menschen mit in den Tod gerissen? Wie hat er den Sinkflug eingeleitet und dem Kapitän den Zugang ins Cockpit verwehrt. Hat in der Vergangenheit etwas auf eine solche Tat hingewiesen? In der Öffentlichkeit und den Medien wird über seine Motive spekuliert. Regie: Nils Bökamp, Thomas Rogers Bildquelle: ORF/One Gate/Sky/The Thursday Company

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