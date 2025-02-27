Unmenschlich und respektlos? Svenja sorgt für den ersten Skandal im ModelhausJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel Stories
Folge 5: Unmenschlich und respektlos? Svenja sorgt für den ersten Skandal im Modelhaus
53 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Heidis Models beziehen endlich ihr Loft, von Heidi persönlich mitgestaltet. Doch die Freude währt nicht lange, denn das gnadenlose Shoot-Out steht vor der Tür. Tränen sind vorprogrammiert. "Germany's Next Topmodel Stories" nimmt euch mit ins Modelhaus, wo Kandidatin Svenja für Aufruhr sorgt. Außerdem: Die heiß ersehnten Modelmappen werden endlich verteilt.
