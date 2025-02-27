Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 5vom 27.02.2025
53 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12

Heidis Models beziehen endlich ihr Loft, von Heidi persönlich mitgestaltet. Doch die Freude währt nicht lange, denn das gnadenlose Shoot-Out steht vor der Tür. Tränen sind vorprogrammiert. "Germany's Next Topmodel Stories" nimmt euch mit ins Modelhaus, wo Kandidatin Svenja für Aufruhr sorgt. Außerdem: Die heiß ersehnten Modelmappen werden endlich verteilt.

