Germany's Next Topmodel Stories
Folge 6: Neue Looks, harte Konkurrenz und schweißtreibende Workouts!
69 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Während ein Teil der männlichen Models mit Heidi Klum für die Kampagne vor der Kamera steht, verwandelt sich das Modelhaus in eine Bühne für extravagante Walks und Fitness-Tutorials. Bei den weiblichen Models steht das gefürchtete Umstyling an, das live im Haus mitverfolgt werden kann.
Germany's Next Topmodel Stories
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn