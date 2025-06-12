Germany's Next Topmodel Stories
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Germany's Next Topmodel Stories
Wenn "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" auf ProSieben vorbei ist, geht's bei "Germany's Next Topmodel Stories" weiter. Was passiert nach der Entscheidung? Welchen Eindruck haben Heidi Klums Gäste von den Models und was geschieht hinter den Kulissen?
"Germany's Next Topmodel Stories"
Exklusive Einblicke, spannende Hintergrund-Berichte und große Gefühle - bei "Germany's Next Topmodel Stories" tauchst du noch tiefer in Heidi Klums Model-Universum ein. Worauf Fans schon lange gewartet haben, ist nun endlich da: In der ersten Staffel von "Germany's Next Topmodel Stories" gewähren euch Heidi und die Models einen Blick hinter die Kulissen.
"Germany's Next Topmodel Stories" im Streaming auf Joyn: Alle wichtigen Infos zur 1. Staffel
Anlässlich der 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" bekommt die Erfolgs-Show von Heidi Klum ein Spin-Off. Die erste Staffel von "GNTM Stories" startete am 13. Februar 2025 direkt im Anschluss an die Auftakt-Folge von "Germany's Next Topmodel".
Bei “GNTM Stories” erwarten dich exklusive Szenen und spannende Hintergrund-Geschichten, die es in der Hauptsendung nicht zu sehen gibt.
Eine neue Folge von "GNTM Stories" gibt es immer nach der regulären Sendung am Donnerstag hier auf Joyn im Streaming.
"Germany's Next Topmodel Stories" exklusiv und kostenlos nur auf Joyn
Du möchtest wissen, wie es nach der Entscheidung weitergeht? Du interessierst dich für die Geschichten hinter den Kulissen? Dann solltest du nach der Show unbedingt auf Joyn weiterschauen. Denn "GNTM Stories" erzählt so privat, als wärst du live am Set dabei. Erfahre Persönliches über die Models, Designer:innen, Gastjuror:innen und Fotograf:innen.
Den Blick ins Backstage bekommst du nicht im Free-TV, sondern nur und exklusiv auf Joyn.
"GNTM Stories": Gäste geben tiefe Einblicke
Tränen, Beichten und Skandale - die Geschichten bei "Germany's Next Topmodel Stories" sind das Sahnehäubchen auf dem "GNTM"-Erlebnis. Zusätzlich zu den Szenen, die in der Show nicht ausgestrahlt werden, kommen auch Gäste in die Sendung, die Teile aus der Show kommentieren. So sehen sich in einer Folge zum Beispiel Designer Kilian Kerner und Vorjahressieger Jermaine das Loft der Male-Models in München ganz genau an.
Exklusive Geschichten bei "Germany's Next Topmodel Stories": Heidi Klum ganz privat
Bei "GNTM Stories" erfährst du aber nicht nur viel über das Leben und den Stil der Kandidat:innen, sondern auch einiges über Heidi Klum. Die Model-Chefin gibt in der ersten Staffel der Sendung viele seltene Einblicke in ihr Privatleben und verrät zum Beispiel, wie sie den Alltag als Vierfach-Mama bestreitet und wie die berufliche Zukunft ihrer Kinder aussehen wird. Und auch Tochter Leni plaudert aus dem Nähkästchen.
Du bist ein echter "GNTM"-Fan? Dann solltest du dir "Germany's Next Topmodel Stories" auf keinen Fall entgehen lassen. Denn nur hier erfährst du die spannendsten und persönlichsten Geschichten aus der schillernden Model-Welt - und kannst im "GNTM"-Smalltalk glänzen.
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