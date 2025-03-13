Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 7vom 13.03.2025
Folge 7: Erst Döner, dann Beauty! Heidi verwöhnt ihre Models

47 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Neue Woche, neue Folge "Germany's Next Topmodel Stories" Heute hat Heidi Klum eine Überraschung für ihre Boys, sie bestellt Döner für alle! Außerdem gibt es eine Beauty-Session. Die Girls dürfen sich auf einem Schloss, wie Prinzessinnen fühlen und bekommen Besuch von einer "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin.

