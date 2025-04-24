Zirkus, Chaos und verborgene Talente: Die Models zeigen, was in ihnen steckt!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel Stories
Folge 13: Zirkus, Chaos und verborgene Talente: Die Models zeigen, was in ihnen steckt!
53 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12
In der neuesten Folge von "Germany's Next Topmodel Stories" erwartet die Models in Los Angeles eine Überraschung der Extraklasse. Starfotograf Kristian Schuller inszeniert ein spektakuläres Zirkus-Fotoshooting. Doch damit nicht genug: Heidi Klum fordert die Models heraus, ihre verborgenen Talente zu präsentieren. Den Gewinnern winkt ein unvergesslicher Helikopterflug über Los Angeles. "Germany's Next Top Talent" – eine Show, die die Models von einer ganz neuen Seite zeigt!
Germany's Next Topmodel Stories
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
