Germany's Next Topmodel
Folge 4: Das große Umstyling!
100 Min.Folge vom 02.03.2017Ab 12
In der Stadt der Engel bekommen Heidi Klums Nachwuchsmodels einen neuen Look. Haare ab, Haare dran, Haare rot, Haare blond - Heidi Klum und ihr Stylingteam haben für jedes Mädchen den perfekten Look vorbereitet. Als die Stylisten zu Kamm und Schere greifen, vergeht einigen Models die Vorfreude auf den neuen Look jedoch schlagartig. Anschließend setzen sich die Topmodel-Anwärterinnen im neuen Look beim Sedcard-Shooting vor der Linse von Starfotograf Bryan Bowen Smith in Szene.
