Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Challenges in der Wüste!

ProSiebenStaffel 12Folge 5vom 09.03.2017
Challenges in der Wüste!

Challenges in der Wüste!Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 5: Challenges in der Wüste!

101 Min.Folge vom 09.03.2017Ab 12

Fotograf Kristian Schuller entführt die Topmodel-Anwärterinnen in die Wüste von Nevada und lockt sie in Desert-Queen-Outfits aus der Reserve. Victoria's Secret-Model Nadine Leopold gibt den Nachwuchsmodels Tipps für das perfekte Foto. Außerdem überraschen die Mentoren Michael Michalsky und Thomas Hayo ihre Models mit einem Job in San Francisco. Wer schafft es auf das Cover der Shape und darf eine Workout-Strecke shooten? Wer bekommt den ersten Job der zwölften #GNTM-Staffel?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen