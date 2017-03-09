Challenges in der Wüste!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 5: Challenges in der Wüste!
101 Min.Folge vom 09.03.2017Ab 12
Fotograf Kristian Schuller entführt die Topmodel-Anwärterinnen in die Wüste von Nevada und lockt sie in Desert-Queen-Outfits aus der Reserve. Victoria's Secret-Model Nadine Leopold gibt den Nachwuchsmodels Tipps für das perfekte Foto. Außerdem überraschen die Mentoren Michael Michalsky und Thomas Hayo ihre Models mit einem Job in San Francisco. Wer schafft es auf das Cover der Shape und darf eine Workout-Strecke shooten? Wer bekommt den ersten Job der zwölften #GNTM-Staffel?
