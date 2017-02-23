Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 12Folge 3vom 23.02.2017
100 Min.Folge vom 23.02.2017Ab 12

Heute seilt Heidi Klum ihre Nachwuchsmodels vor Menorca ab. In aufwendigen Abendroben, auf einer großen Kiste und bei starken Windböen hängen die Topmodel-Anwärterinnen ganze acht Meter über dem Boden vom Schiffskran der MS Astoria in der Luft. Das Shooting-Motto: "Hang Loose". Wer bleibt cool und macht für das Foto die perfekte Pose? Genauso überzeugen müssen die Models beim Walk. In Barcelona wartet kompetente Unterstützung auf die Topmodel-Anwärterinnen ...

