Germany's Next Topmodel
Folge 7: Graffiti-Shooting
100 Min.Folge vom 23.03.2017Ab 12
Heidi Klum lässt in der heutigen Folge ihre Models von Starfotograf Christian Anwander als lebendes Graffiti in einer Halfpipe fotografieren. Lampen aus, Schwarzlicht an. Für den Entscheidungs-Walk werden die Topmodel-Anwärterinnen mit fluoreszierender Neonfarbe bemalt und müssen zu zweit bei Schwarzlicht auf dem Catwalk eine gute Figur machen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen