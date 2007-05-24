Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 13vom 24.05.2007
Folge 13: Finale

86 Min.Folge vom 24.05.2007Ab 12

Beim großen Finale müssen die Finalistinnen ihr Können bei einem Foto-Shooting und unterschiedlichen Catwalks unter Beweis stellen. Zusammen mit Heidi Klum erinnern sie sich an die schönsten und aufregendsten Momente. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den Top 15.

