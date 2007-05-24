Germany's Next Topmodel
Folge 13: Finale
86 Min.Folge vom 24.05.2007Ab 12
Beim großen Finale müssen die Finalistinnen ihr Können bei einem Foto-Shooting und unterschiedlichen Catwalks unter Beweis stellen. Zusammen mit Heidi Klum erinnern sie sich an die schönsten und aufregendsten Momente. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den Top 15.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen