Germany's Next Topmodel
Folge 6: Erster Werbespot
101 Min.Folge vom 05.04.2007Ab 12
Heute warten neue Herausforderungen auf die Kandidatinnen. Unter anderem drehen sie ihren ersten Werbespot - mit Fröschen, die sich all zu gerne küssen lassen ...
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen