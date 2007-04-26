Germany's Next Topmodel
Folge 9: Auf dem roten Teppich
100 Min.Folge vom 26.04.2007Ab 12
Heute geht es für Fiona, 18, aus Bremen, Hana, 21, aus Oftersheim, Anja, 19, aus Graz (Österreich), Barbara, 20, aus Regensburg, Anne-Kathrin (Anni), 21, aus Schwerin und Mandy, 18, aus Olm (Luxemburg) nach Los Angeles. In Hollywood werden Träume wahr - auch für die Kandidatinnen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen