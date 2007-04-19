Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Harte Worte in Bangkok

ProSieben
Staffel 2
Folge 8
vom 19.04.2007
Harte Worte in Bangkok

Germany's Next Topmodel

Folge 8: Harte Worte in Bangkok

99 Min.
Folge vom 19.04.2007
Ab 12

Heute geht es für Fiona, 18, aus Bremen, Hana, 21, aus Oftersheim, Michaela (Milla), 20, aus Göttingen, Anja, 19, aus Graz (Österreich), Barbara, 20, aus Regensburg, Anne-Kathrin (Anni), 21, aus Schwerin und Mandy, 18, aus Olm (Luxemburg) auf große Reise - sie fliegen nach Bangkok. In Asien wartet u. a. eine Modenschau für einen namhaften Designer auf die Mädchen ...

