Germany's Next Topmodel
Folge 8: Harte Worte in Bangkok
99 Min.Folge vom 19.04.2007Ab 12
Heute geht es für Fiona, 18, aus Bremen, Hana, 21, aus Oftersheim, Michaela (Milla), 20, aus Göttingen, Anja, 19, aus Graz (Österreich), Barbara, 20, aus Regensburg, Anne-Kathrin (Anni), 21, aus Schwerin und Mandy, 18, aus Olm (Luxemburg) auf große Reise - sie fliegen nach Bangkok. In Asien wartet u. a. eine Modenschau für einen namhaften Designer auf die Mädchen ...
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen