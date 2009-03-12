Germany's Next Topmodel
Folge 5: Das Umstyling
97 Min.Folge vom 12.03.2009Ab 12
Heute gibt es für die 14 Mädchen ein neues Styling. Welchen Look haben sich Heidi Klum und Hairstylistin Helena Faccenda für die Kandidatinnen ausgedacht?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen