Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Auf offener Straße

ProSiebenStaffel 4Folge 7vom 26.03.2009
Auf offener Straße

Auf offener StraßeJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 7: Auf offener Straße

95 Min.Folge vom 26.03.2009Ab 12

Für die 12 verbleibenden Kandidatinnen wird es heute nass: Sie müssen sich beim "Wet-Shooting" vor dem Starfotografen Rankin beweisen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen