Germany's Next Topmodel
Folge 3: Ice-Kalt
93 Min.Folge vom 26.02.2009Ab 12
Heute geht es für die Top-30-Mädchen auf die erste Reise: In Berlin erwartet sie ihre erste Modenschau und ein Fotoshooting, bei dem sie sich warm anziehen müssen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen