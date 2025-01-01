Germany's Next Topmodel
Folge 13: Bett aus Rosen
102 Min.Ab 12
Wenig Bewegung, viel Ausdruck: Auf die Topmodel-Anwärterinnen wartet ein Shooting mit Starfotograf Russell James in einem Bett aus roten Rosen. Wie machen sich die letzten Sechs auf dem Rosenbett? Außerdem haben die Kandidatinnen bei zwei Castings die Gelegenheit, einen Job zu ergattern und die Jury auf der Zielgeraden von sich zu überzeugen. Bei der Entscheidung wartet ein ganz besonderer Gast auf die Mädchen: Victoria Beckham.
