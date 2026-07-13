Ghost Adventures
Folge vom 01.08.2026: Die misshandelten Kinder
45 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Die Bergbausiedlung Miami, im Bundesstaat Arizona, blickt auf ein düsteres Kapitel der Geschichte zurück. Hinter den Mauern der „Old Bullion Plaza School“ müssen sich ab den 1920er Jahren dramatische Szenen abgespielt haben. Kinder von indianischen Ureinwohner:innen sowie mexikanischen Einwanderungsfamilien wurden dort schwer misshandelt! Die Schule ist längst geschlossen und dient heute als Museum und Gedenkstätte. Chef-Geisterjäger Zak Bagans und sein Team wollen Berichte überprüfen, wonach es in dem Gebäude zu heftigen Spuk-Phänomenen kommt. Doch dabei gerät der Forschungstrupp für paranormale Ereignisse selbst ins Visier einer dunklen Kraft...
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 18-20: Warner Bros. Discovery, Inc.