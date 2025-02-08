Ghost Adventures
Folge vom 08.02.2025: Spuk in der Highschool
44 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Die GA-Crew besucht eine Schule in Arizona, wo Schüler, Lehrer und Mitarbeiter Paranormales beobachtet haben. Die High School wurde auf einem alten Friedhof gebaut, bis zu 60 Leichen liegen unter dem Gebäude begraben. Und die machen sich bemerkbar. Geister sperren die Lehrer ein, ein Wesen wandert auf den Schulfluren umher und in einer Umkleidekabine soll es ebenfalls spuken. Doch was haben die Zahl “11” und der Name “Rodger” mit der Schule zu tun? Und kann Zak das Rätsel um die Toten lösen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18-21: Warner Bros. Discovery, Inc.