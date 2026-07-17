Ghost Adventures
Folge vom 17.07.2026: Haus des Todes - Teil 2
45 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Der zweite Teil "Haus des Todes" wartet: Die Jungs setzten die Abriegelung fort und erforschen den ominösen Dachboden. Als der Geisterexperte Kontakt zu den paranormalen Wesen aufnimmt, teilen diese ihre Energie mit Zak und Kevin. Die Folge: Die Gruppe muss den Dachboden wegen körperlicher Beschwerden verlassen, Zak findet sogar eine Wunde an seiner Hand. Doch als sie den Schrei einer Frau hören, müssen die Geisterjäger reagieren. Und das heißt, zurück auf den Dachboden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18-20: Warner Bros. Discovery, Inc.