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Ghost Adventures

Selbstmord im Filmtheater

TLCFolge vom 08.02.2025
Selbstmord im Filmtheater

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Ghost Adventures

Folge vom 08.02.2025: Selbstmord im Filmtheater

42 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12

Das „Roxie“-Filmtheater, mitten im Herzen von Los Angeles: Einst ein friedlicher Ort der Freizeitgestaltung und der schillernden Leinwand-Stars, stehen die altehrwürdigen Gemäuer heute verlassen da. Spätestens seit dem Suizid einer unbekannten Frau, der sich 1954 während einer Filmvorstellung ereignet hat, ist es mit der Unbeschwertheit im „Roxie“ vorbei. Bis heute machen über das leerstehende Kino Geistergeschichten die Runde. Gebäudemanager Jake gibt dem Ermittlungs-Team eine exklusive Tour durch das historische Schauspielhaus, um die Schauermärchen auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen...

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