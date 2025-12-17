Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Blutsverwandt

Staffel 4Folge 5vom 17.12.2025
Blutsverwandt

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 5: Blutsverwandt

42 Min.Ab 12

Als Ned mit seiner neuen Mitschülerin Olivia Keller Tennis spielt, bricht auf dem Nebenplatz ein junges Mädchen namens Diana Morrison zusammen. Ned und Olivia begleiten sie in die Klinik und erfahren kurz darauf von ihrem Tod. Olivia lebte vor Jahren schon einmal in Grandview, und es stellt sich heraus, dass sie damals gut mit der Verstorbenen befreundet war. Doch nach ihrer Rückkehr ging sie ihr aus dem Weg, denn ein dunkles Geheimnis liegt über den beiden Familien ...

