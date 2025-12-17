Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 5: Blutsverwandt
42 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Als Ned mit seiner neuen Mitschülerin Olivia Keller Tennis spielt, bricht auf dem Nebenplatz ein junges Mädchen namens Diana Morrison zusammen. Ned und Olivia begleiten sie in die Klinik und erfahren kurz darauf von ihrem Tod. Olivia lebte vor Jahren schon einmal in Grandview, und es stellt sich heraus, dass sie damals gut mit der Verstorbenen befreundet war. Doch nach ihrer Rückkehr ging sie ihr aus dem Weg, denn ein dunkles Geheimnis liegt über den beiden Familien ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
