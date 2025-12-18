Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 7: Schwelle zum Jenseits
42 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Als Jim von Detective Neely angeschossen wird, kommt es zur Katastrophe: Er stirbt im Krankenhaus. Melindas Verzweiflung ist grenzenlos. Eine Zeit lang verliert sie völlig den Boden unter den Füßen. Auch ihre Fähigkeit, Geister zu sehen, geht durch die Trauer verloren, sodass sie keinen Kontakt mit Jim aufnehmen kann. Erst auf der Gedenkfeier sieht sie ihn plötzlich vor sich stehen: Er ist nicht bereit, ins Licht zu gehen, weil er sich nicht von Melinda trennen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren