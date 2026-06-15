Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 9: Schicksalhafte Wünsche
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Jim alias Sam wohnt inzwischen bei Melinda, hat aber sein Erinnerungsvermögen immer noch nicht zurückgewonnen und weiß auch nicht, ob er sich wirklich wieder sein altes Leben wünscht. Er jobbt bei einer Entrümpelungsfirma, für die er ein altes Haus am Stadtrand leert. Dabei erlebt er mysteriöse Dinge: Auf einmal plagen ihn undefinierbare Schulterschmerzen, und er findet alte Puppen mit abgetrennten Gliedmaßen. Melinda ahnt, dass ein Geist hinter diesen Erlebnissen steckt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
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