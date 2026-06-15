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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der Verlust

DisneyStaffel 4Folge 6vom 15.06.2026
Der Verlust

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 6: Der Verlust

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Jim und Melinda sind Gäste auf dem Hochzeitsfest von Jims alter Freundin Tricia. Die Feier findet in einem idyllischen Haus am See statt. Tricias Tochter Natalie behauptet, dass in dieser Hütte jemand ist, mit dem sie kommunizieren kann - ein Geist, wie Melinda bald herausfindet. Es handelt sich um den verstorbenen Jungen Owen, mit dem Tricia in ihrer Kindheit am See gespielt hat und der sie nun vor der Heirat mit Hunter warnen möchte. Dieser führt nämlich ein Doppelleben ...

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