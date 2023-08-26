Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghostbusters

Belfey geht voraus

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 28vom 26.08.2023
Belfey geht voraus

Belfey geht vorausJetzt kostenlos streamen

Ghostbusters

Folge 28: Belfey geht voraus

23 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghostbusters
ProSieben MAXX
Ghostbusters

Ghostbusters

Alle 1 Staffeln und Folgen