Ghostbusters

Es spukt in New York

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 35vom 14.10.2023
Folge 35: Es spukt in New York

23 Min.Folge vom 14.10.2023Ab 6

Das Phantom von New York schlägt zu: Es versucht, die Stadt mit einer Invasion von Geistern zu überziehen. Doch die TV-Reporterin Jessica kommt dem Schurken auf die Schliche; sie alarmiert die Ghostbusters. Die bekommen alle Hände voll zu tun: Sie retten die Brooklyn Bridge vor dem Einsturz, befreien Jessica aus den Händen des Phantoms und besiegen schließlich den Gegner ...

