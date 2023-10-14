Ghostbusters
Folge 35: Es spukt in New York
23 Min.Folge vom 14.10.2023Ab 6
Das Phantom von New York schlägt zu: Es versucht, die Stadt mit einer Invasion von Geistern zu überziehen. Doch die TV-Reporterin Jessica kommt dem Schurken auf die Schliche; sie alarmiert die Ghostbusters. Die bekommen alle Hände voll zu tun: Sie retten die Brooklyn Bridge vor dem Einsturz, befreien Jessica aus den Händen des Phantoms und besiegen schließlich den Gegner ...
Ghostbusters
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
