Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghostbusters

Ein Winternachtsalptraum

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 59vom 30.03.2024
Ein Winternachtsalptraum

Ein WinternachtsalptraumJetzt kostenlos streamen

Ghostbusters

Folge 59: Ein Winternachtsalptraum

23 Min.Folge vom 30.03.2024Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghostbusters
ProSieben MAXX
Ghostbusters

Ghostbusters

Alle 1 Staffeln und Folgen