Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 27.09.2020: Kochen mit Tante Raffy
21 Min.Folge vom 27.09.2020
Nichts ist am Weihnachtsmorgen besser, als ein festlicher Brunch. Giada De Laurentiis und ihre Tante Raffy kochen ein Menü, dass die Weihnachtszeit für die ganze Familie versüßt. Dazu gehören eine Frühstückslasagne aus selbst gemachten Crêpes und italienischen Aromen, Ingwer-Soufflé, süße Erdbeer-Weihnachtsmänner und Todds Allerlei - das Lieblingsessen von Giadas Mann Todd.
Genre:Feiertag, Kochen, Anleitung/Tutorial
