Giadas beste Familienrezepte

HGTVFolge vom 04.10.2020
21 Min.Folge vom 04.10.2020

Giada De Laurentiis zeigt das perfekte Menü für einen Football-Abend! Typische Klassiker bekommen bei der TV-Köchin einen Twist. Ihre süßen Barbecue-Rippchen werden langsam geschmort und mit Balsamico-Sauce glasiert und den Kroketten verleiht sie mit selbst gemachtem Kräutersalz mehr Würze. Zum Dessert gibt es traumhafte Wan-Tan-Schalen mit Erdbeeren und Mascarponesahne.

