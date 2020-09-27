Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giadas beste Familienrezepte

Gesund und herzhaft

HGTVFolge vom 27.09.2020
Gesund und herzhaft

Giadas beste Familienrezepte

Folge vom 27.09.2020: Gesund und herzhaft

21 Min.Folge vom 27.09.2020

Gesundes Essen ist am besten, wenn es schmeckt. Heute zeigt Giada De Laurentiis verschiedene gesunde Gerichte zum Verlieben. Das Menü beginnt mit einer toskanischen Gerstensuppe und Pfannkuchen mit Palmkohl und Rosinen. Gesund und lecker sind auch die Vollkornnudeln mit gerösteten Tomaten, Erbsen und frischem Mozzarella sowie Tofu und Rührei mit schwarzen Bohnen und geräuchertem Lachs.

