Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 27.09.2020: Gesund und herzhaft
21 Min.Folge vom 27.09.2020
Gesundes Essen ist am besten, wenn es schmeckt. Heute zeigt Giada De Laurentiis verschiedene gesunde Gerichte zum Verlieben. Das Menü beginnt mit einer toskanischen Gerstensuppe und Pfannkuchen mit Palmkohl und Rosinen. Gesund und lecker sind auch die Vollkornnudeln mit gerösteten Tomaten, Erbsen und frischem Mozzarella sowie Tofu und Rührei mit schwarzen Bohnen und geräuchertem Lachs.
Genre:Kochen, Anleitung/Tutorial
