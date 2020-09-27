Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giadas beste Familienrezepte

Folge vom 27.09.2020
Die italienisch-amerikanische Köchin Giada De Laurentiis verrät einige ihrer italienischen Lieblingsrezepte, für die es nur wenige Zutaten braucht. Dazu gehören ein herzhafter Bohneneintopf mit Würstchen, knusprige Sandwiches mit Auberginen, Pilzen und Käse, Farfalle mit Knoblauch und Sardellen sowie der italienische Klassiker Mandel-Affogato.

