Global Gladiators
Folge 2: Spektakuläre Action
109 Min.Folge vom 08.06.2017Ab 12
Für spektakuläre Action sorgt heute der "Truck Walk": Inmitten der Salzpfanne in der südlichen Kalahari-Wüste bei Koes müssen die Promis bei über 40 Grad von Autodach zu Autodach springen - und sich dabei Begriffe merken. Schaffen es Raúl Richter, Ulf Kirsten, Lilly Becker und Larissa Marolt aus dem roten Team, Team blau - Oliver Pocher, Nadine Angerer, Pietro Lombardi und Mario Galla - zu schlagen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Global Gladiators
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben