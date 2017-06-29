Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Global Gladiators

Zwischen Ausrastern und Abschieden

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 29.06.2017
Zwischen Ausrastern und Abschieden

Zwischen Ausrastern und AbschiedenJetzt kostenlos streamen

Global Gladiators

Folge 5: Zwischen Ausrastern und Abschieden

91 Min.Folge vom 29.06.2017Ab 12

Die letzten fünf Gladiatoren starten in eine neue Woche und man könnte fast denken, dass langsam Ruhe im Container einkehrt. Aber soweit lässt es Powerfrau Lilly erst gar nicht kommen, denn sie sorgt mal wieder für ordentlich Aufregung in Afrika!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Global Gladiators
ProSieben
Global Gladiators

Global Gladiators

Alle 2 Staffeln und Folgen