ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 22.06.2017
114 Min.Folge vom 22.06.2017Ab 12

Die "Global Gladiators" spielen diese Woche das bislang vielleicht spektakulärste Spiel. Mitten im Ugab-Tal in Namibia fahren die Gladiatoren auf einer Mini-Achterbahn dem Abgrund entgegen. Adrenalin pur! Wer fliegt bei diesem Spiel in die Tiefe? In Team Blau spielen Nadine Angerer, Oliver Pocher, Mario Galla und Pietro Lombardi die "Free Fall"-Challenge. Team Rot (Lilly Becker und Raúl Richter) kämpft dagegen nur noch zu zweit.

