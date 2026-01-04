Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch: America's Backyard Gold

Auf den Spuren der Pioniere

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 04.01.2026
Auf den Spuren der Pioniere

Folge 1: Auf den Spuren der Pioniere

44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

In Placerville, Kalifornien, haben die Niederschläge der letzten Jahre neues Edelmetall angespült. Dave Turins nächster Halt ist Plymouth, wo er einen Mann trifft, der hauptberuflich mit spektakulären Nugget-Funden Schlagzeilen macht.

